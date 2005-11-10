Como diverso ora, Fabregas: "Stiamo creando una mentalità. Lottiamo sempre per vincere"

E se il Como riuscisse davvero a ipotecare la qualificazione ai playoff di Champions League e puntare ancora più in alto, alla qualificazione diretta agli ottavi? La gara di domani contro il Lens in questo senso sarebbe un ulteriore mattoncino per i lariani, alla prima stagione assoluta in Europa, ma Cesc Fabregas ha ricordato da dove è nato tutto: "Questo è un regalo che ci hanno fatto questi giocatori e la squadra", ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia.

Come ci sono arrivati

Ricordando lo sforzo dei suoi ragazzi la scorsa stagione, fino all'ultima giornata decisiva in campionato contro la Cremonese che ha regalato il pass in Champions: "Un grandissimo merito di quanto fatto l'anno scorso. Una stagione incredibile che ha regalato questi momenti a me e ai tifosi, anche alla società", ha sottolineato il tecnico catalano. "Dobbiamo essere contenti. È una partita in più domani, vogliamo fare di tutto per i tre punti. Dimentichiamoci dei 6 punti. Proviamo a portare a casa tre punti e domani servirà una grande grande prestazione se vogliamo una vittoria qua. Penso che l'emozione già di essere qua tutti noi ti dà tanta forza per avere la voglia e provare tutto per andare a vincere".

Temperature bollenti

Finora in Europa sono arrivate 2 vittorie al Sinigaglia e un solo ko al De Kuip dal Feyenoord. Da uno stadio bollente ad un altro, come il Bollaert del Lens, Fabregas ha spiegato: "La persona più preparata per parlare di questo è Butez. Anche io l'ho vissuto da calciatore, ma l'ambiente è pazzesco. L'ho detto ai ragazzi, non solo durante la partita ma anche nel riscaldamento, dove l'80% dello stadio è già pieno. Jean è il più qualificato per parlarne: ha vissuto tanti derby".

Differenza reti

Il Como finora ha segnato 10 gol in Champions, meno in campionato. E l'allenatore del Como ha analizzato le differenze: "Penso di sì. In Champions abbiamo giocato tre partite, in campionato 10. Se metti insieme le gare con Fiorentina, Genoa e Torino sono dieci gol. Però abbiamo giocato sette partite in più. Non è una cosa normale, sono numeri che fanno il Barcellona, il Manchester City e il Real Madrid. Ma questo non significa niente. La cosa più importante è che la squadra si riconosca bene, in tutte e due le competizioni che stiamo facendo. Abbiamo giocato 13 partite, 9 vittorie, due pareggi e due sconfitte. Noi lottiamo sempre per la vittoria, ma stiamo creando una mentalità e una cultura del lavoro. I risultati stanno diventando ogni volta più importanti per noi".