Roma, dall'Inghilterra: le big di Premier League osservano Celik e fiutano l'affare a zero

Zeki Celik è uno dei giocatori che più si sta mettendo in mostra nella Roma di Gian Piero Gasperini - attualmente prima in classifica con due punti di vantaggio sulle inseguitrice - e le sue prestazioni non sono passate inosservate oltremanica. Secondo quanto riportano dall’Inghilterra i colleghi di Team Talk, il laterale turco è finito nel mirino del Manchester United, pronto a sfruttare la situazione contrattuale favorevole: il suo accordo con i giallorossi scade infatti il prossimo 30 giugno.

I Red Devils non sono però gli unici ad aver acceso i riflettori su Celik. Anche Arsenal, Liverpool e Manchester City seguono con interesse l’evoluzione del dossier, consapevoli di avere davanti un’occasione di mercato alla luce della possibile disponibilità a parametro zero. La Premier League osserva dunque con attenzione, mentre la Roma dovrà presto prendere una decisione sul futuro del giocatore.

Gasperini, che in questa stagione ha valorizzato il turco rendendolo una pedina importante per equilibrio e spinta, spera di poterlo trattenere. Ma l’assalto delle big inglesi rende lo scenario tutt’altro che scontato e apre a una corsa internazionale per uno dei profili più apprezzati del gruppo giallorosso.