Roma, il rinnovo di Celik è più vicino: la speranza del club è quella di chiudere entro l'inverno

La Roma accelera per il rinnovo di contratto di Zeki Celik. Secondo quanto riportato da Il Tempo, il difensore turco sta diventando sempre più centrale nel progetto dei giallorossi, come testimonia anche il gol contro l'Udinese. Proprio quella rete ha rafforzato la volontà da parte del club di avviare una trattativa per blindare il calciatore, il cui accordo è in scadenza nel 2026.

Nelle ultime settimane il direttore sportivo Frederic Massara ha intensificato i contatti con l'entourage del calciatore, anche se manca un'intesa definitiva. La distanza tra le parti però non preoccupa, soprattutto perché si sta riducendo sempre di più e la speranza a Trigoria è quella di chiudere l'accordo entro l'inverno. Lo stipendio dell'ex Lille si attesta attualmente sui 2 milioni di euro annui, ma è destinato a essere ritoccato verso l'alto, grazie anche agli sgravi del Decreto Crescita.

La posizione della società e di Gasperini è chiara, considerano Celik un elemento chiave per la squadra e pure il suo comportamento è molto apprezzato. In una stagione da 3 competizioni, Serie A, Europa League e Coppa Italia, è bene che la rosa sia profonda e che tutti gli elementi possano sentirsi tranquilli e non turbati da questioni extra che potrebbero rovinare l'armonia dello spogliatoio.