Torino, Baroni: "Aboukhlal non è mai stato sul mercato. Ora c'è una prospettiva diversa"

Zakaria Aboukhlal non è mai stato sul mercato, a dispetto delle voci relative a un possibile addio del fantasista marocchino al Torino. Lo ha dichiarato, alla viglia della gara con l’Atalanta, il tecnico granata Marco Baroni: “Per me non lo è mai stato. A volte ripeto la parola lavoro: devo stare lì dentro, sono stato chiamato per questo. Il mercato è la crescita di un giocatore, è ciò che ricerco da sempre con il mio staff. E poi c'è l'aspetto che mi coinvolge, ma in maniera non diretto come il lavoro quotidiano"

Quindi le voci sulla Francia di Aboukhlal sono false?

"Ci sono opportunità, quando c'è il mercato aperto è chiaro che ci siano. Non è da una settimana che lavoro su di lui, ha sfruttato la sua opportunità. Ha fatto bene, poi passare da avere poco minutaggio e fare gare ravvicinate senza poterle preparare bene...Giocando ogni due giorni, bisognerà dare tutti di più"

Quanto lavoro c'è stato con Aboukhlal?

"Il lavoro di un allenatore è quello di migliorare il patrimonio del club e far crescere i giocatori individualmente, ottimizzando le prestazioni, perché così cresce la squadra. Dobbiamo cercare di valorizzare i giovani, meglio se del nostro vivaio, e all'interno di questo è chiaro che abbiamo colto la sua disponibilità. Aboukhlal ha capito che poteva esserci un'opportunità in un ruolo che non aveva ricoperto, ma con il lavoro e la disponibilità lo stiamo vedendo in un ruolo dove avevamo bisogno. E c'è una prospettiva diversa".

La conferenza stampa di Baroni.