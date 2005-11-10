La Roma giocherà al Teatro dei sogni, Gasperini: "Io cerco di fare sogni realizzabili a breve..."

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match di Champions League col Manchester United, mister Gian Piero Gasperini ha parlato anche dei suoi sogni da allenatore della Roma. Di seguito la sua risposta in merito.

I sogni di Gasperini per la Roma

Siamo al "Teatro dei Sogni", il suo di sogno qual è da allenatore della Roma?

“Tutti hanno diritto a sognare. Io cerco di fare sogni realizzabili a breve, a partire da domani, in uno stadio fantastico famoso in tutto il mondo. Spero sia realizzabile".

Le altre dichiarazioni di Gasp sul match

Cosa si aspetta da questa gara?

"Il Manchester in campionato attraverso un momento di difficoltà nei risultati ma non possiamo farci distrarre. Comunque è una squadra forte, ci sono giocatori di assoluto valore, è un ambiente caldo e difficile. Ci prepariamo come se affrontassimo il miglior Manchester".

Cosa manca a questa Roma per raggiungere la perfezione?

"La perfezione non esiste per le grandissime squadre e neanche per noi. La nostra qualità è che cerchiamo sempre di migliorarci, conosciamo le nostre caratteristiche ma sappiamo che in alcune situazioni possiamo fare meglio".