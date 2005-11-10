Da Atta a Zaniolo, con in mezzo Lucca: i giocatori valorizzati da Runjaic in questi 27 mesi bianconeri

Arthur Atta è forse il manifesto migliore del lavoro di Kosta Runjaic in bianconero, perché i 27 mesi a Udine del tecnico tedesco non sono certamente tutti da buttare. Arrivato nel giugno 2024 da emerito sconosciuto in Serie A, ha saputo conquistarsi la stima di Gino Pozzo non per una ma per due conferme: quello che gli è mancato è sicuramente la continuità, ma non certo i risultati, se si eccettua questo terribile periodo che si è concluso con il suo esonero.

Le grandi cessioni: oltre 100 milioni da quattro addii

Tornando ai giocatori valorizzati, il centrocampista ex Metz è diventato subito un titolarissimo nell'Udinese di Runjaic, che ne ha saputo esaltate il talento al massimo, per la gioia del cassiere bianconero. La Fiorentina ha infatti scucito 25 milioni di euro circa più bonus e il 30% sulla futura rivendita per portarlo in Toscana dopo 59 presenze e 5 gol in bianconero. Un'altra cessione eccellente firmata Runjaic è stata quella di Jaka Bijol, passato al Leeds per 22 milioni di euro nel giugno 2025, dopo il primo anno di gestione del tedesco. Chiudiamo il capitolo dei grandi addii con Lorenzo Lucca e Thomas Kristensen: quest'ultimo aveva sostituto proprio Bijol in campo per poi passare all'Atalanta nella scorsa estate, un addio molto pesante per gli equilibri della squadra, mentre il bomber ha salutato un anno prima dopo 12 gol in 33 presenze, passando al Napoli per 35 milioni.

Le colonne dell'Udinese attuale

Senza dimenticare chi è ancora protagonista in bianconero: Keinan Davis è diventato un attaccante di riferimento in Serie A, infortuni a parte, Ekkelenkamp resta il giocatore dal rendimento migliore anche in questa stagione disgraziata e farebbe comodo a molti. Solet è sulla bocca di diverse big da mesi e l'operazione rilancio pensata dall'Udinese è riuscita in toto. Dulcis in fundo, Nicolò Zaniolo, arrivato a riconquistare la Nazionale dopo anni orribili e che ha trovato a Udine la dimensione ideale per rinascere, con Runjaic capace di cucirgli un ruolo perfetto per esaltare le proprie caratteristiche.