Roma, Dovbyk: "Gasperini e i compagni mi aiutano tanto, sono felice"

Dopo il fischio finale di Roma-Parma, l'autore della seconda rete giallorossa, Artem Dovbyk, è intervenuto ai microfoni di Dazn.

IL MOMENTO - "Sono molto felice di aver fatto contenti i tifosi. L'ultima partita in casa in Europa League è stata un disastro e dovevamo vincere in casa. Non è stato facile il periodo senza gol, ma non ho mai perso la concentrazione. Gasperini mi aiuta e i compagni mi aiutano, io devo continuare ad allenarmi e a fare bene".

IL GOL - "Proviamo spesso queste azioni in allenamento, i difensori in Italia sono sempre difficili da affrontare. Questa volta siamo stati bravi a fare gol".