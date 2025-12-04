TMW Roma, Dybala ha smaltito la febbre: differenziato per l'argentino. Si ferma Baldanzi

Roma di nuovo in campo per continuare la preparazione in vista della sfida di campionato con il Cagliari, in programma domenica alle 15.00 all'Unipol Domus. Paulo Dybala ha smaltito la febbre avuta nei giorni scorsi ed è tornato ad allenarsi, anche se ha svolto solo lavoro differenziato.

L'influenza però non abbandona Trigoria, perché Tommaso Baldanzi è stato fermato dalla febbre e non si è allenato, ma come raccolto da TMW dovrebbe tornare ad allenarsi già nella giornata di domani.