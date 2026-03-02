Fiocco rosa in casa Dybala: è nata Gia, la prima figlia della Joya e di Oriana Sabatini
Fiocco roso in casa Dybala. Nelle scorse ore è infatti nata Gia, prima figlia di Paulo Dybala e Oriana Sabatini. La piccola è nata presso l'Ospedale Gemelli di Roma, oggi 2 marzo 2026 alle 8.57.
Il nome è stato dato in onore della protagonista di "Una donna oltre ogni limite", uno dei film preferiti di Oriana. Nella pellicola, una versione romanzata della biografia di Gia Carangi, considerata la prima supermodella della storia, è Angelina Jolie a interpretare la donna, scomparsa in giovane età.
Il travaglio è iniziato al triplice fischio di Roma-Juventus, con la Joya che si è affrettato all’ospedale al termine della partita, terminata con il risultato di 3-3.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
