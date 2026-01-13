Roma, ecco Robinio Vaz. Carrick è il nuovo allenatore dello United: le top news delle 22

Doppio colpo in canna per la Roma: i giallorossi hanno accolto in città Robinio Vaz, attaccante francese prelevato dall’Olympique Marsiglia nell’ambito di un’operazione da 25 milioni di euro, stasera all’Olimpico per la gara di Coppa Italia con il Torino. I capitolini aspettano anche la risposta dell’Aston Villa per Donyell Malen, attaccante olandese su cui c’è anche l’Atletico Madrid: la Roma propone un prestito con diritto di riscatto pressoché certo, perché obbligo condizionato alla qualificazione a una competizione europea.

“Non ha neanche voluto parlare con noi”. Così Claudio Ranieri ha spiegato il mancato affondo su Giacomo Raspadori: domani l’attaccante italiano svolgerà le visite mediche di rito con l’Atalanta, preferita a Roma e Lazio per la formula a titolo definitivo. La Dea deve ora cedere: Daniel Maldini prende quota come nome alternativo a Federico Chiesa, in casa Juventus, ma in partenza c’è anche Lazar Samardzic. Non Ademola Lookman, che per l’Atalanta non è cedibile almeno fino al termine della stagione.

Michael Carrick è ufficialmente il nuovo allenatore del Manchester United: l’ex capitano ha firmato fino al termine della Premier League. “So cosa serve per avere successo qui - ha detto ai canali ufficiali del club di Old Trafford - e il mio focus ora è aiutare i giocatori a raggiungere gli standard che ci aspettiamo”. L’infortunio di Niclas Fullkrug allontana ulteriormente Christopher Nkunku dalla cessione dal Milan, mentre il Parma può salutare Patrick Cutrone e continua a pensare a Schjelderup. Viti è prossimo a salutare la Fiorentina: ha detto sì alla Sampdoria, dove approderà in prestito dal Nizza come nel caso del club viola. Nuovo colpo per il Pisa, che ha accolto Rosen Bozhinov, difensore bulgaro per cui i toscani hanno speso 6 milioni di euro.