Roma, escluse lesioni per Koné: c’è fiducia per il match contro Napoli
A pochi giorni dal big match contro il Napoli, la Roma di Gian Piero Gasperini può finalmente tirare un sospiro di sollievo. L’infermeria resta affollata, ma le notizie arrivate dagli esami clinici di ieri sono state incoraggianti: Manu Koné, uscito acciaccato dalla sfida di Europa League contro il Midtjylland dopo un duro pestone, ha riportato soltanto un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Gli accertamenti hanno escluso lesioni legamentose, confermando le sensazioni dello stesso Gasperini che, nel post partita europeo, aveva parlato di un problema fastidioso ma recuperabile.
Il centrocampista francese resta quindi in dubbio, ma filtra ottimismo sulla possibilità di vederlo a disposizione contro il Napoli, con una chance di rientrare in extremis tra i convocati. Situazione analoga per Neil El Aynaoui, anche lui sottoposto a esami dopo il trauma distorsivo al ginocchio sinistro rimediato nella serata di giovedì: nessuna lesione, solo dolore. La Roma monitorerà i recuperi di entrambi, valutando la risposta ai carichi di lavoro in queste ultime ore.
In caso di forfait, Gasperini dovrà fare i conti con le soluzioni alternative. L’ipotesi più concreta è l’arretramento di Pellegrini in mediana accanto a Cristante, mentre sulla trequarti agirebbero Soulé e Dybala a supporto di Ferguson. Rimane sullo sfondo, ma non del tutto da escludere, anche la possibile chance per Pisilli dal primo minuto, un’opzione coraggiosa per un match di tale importanza.
La speranza, però, resta quella di recuperare almeno uno dei due centrocampisti, fondamentali per non far perdere alla squadra la quadra trovata nelle ultime uscite, in una sfida che potrebbe pesare enormemente sul percorso dei giallorossi.
