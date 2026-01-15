Roma, ecco i rinforzi in attacco per Gasp. Il Romanista in apertura: "Di Malen in meglio"
TUTTO mercato WEB
"Di Malen in meglio" scrive Il Romanista in apertura quest'oggi. Avanti il prossimo. Vaz si presenta: "Un onore per me" e arriva Malen. Oggi la firma del nuovo attaccante di Gasp. Li davanti, Massara vuole un esterno, ma bisogna vendere. A partire da Baldanzi, vicino al Genoa di Daniele De Rossi.
E non finisce qui. Questa, E probabilmente, probabilmente, la notizia migliore per Gian Piero Gasperini, già soddisfatto della reazione romanista al gran rifiuto di Raspadori. Robinio Vaz prima e Malen poi. Il calciomercato dei giallorossi però non è ancora terminato.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
3 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Juventus, avanti tutta per Chiesa. Liverpool e contratto, il punto sul possibile ritorno dell'esterno
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile