Champions League, lo spagnolo Gil Manzano arbitra Juventus-Pafos. Si gioca mercoledì
La gara della sesta giornata in programma mercoledì alle 21
(ANSA) - ROMA, 08 DIC - E' lo spagnolo Jesus Gil Manzano l'arbitro designato dall'Uefa per Juventus-Pafos, gara della sesta giornata della Champions League, in programma mercoledì alle 21. Assistenti Angel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso, quarto ufficiale José Luis Munuera: al var Guillermo Cuadra Fernandez, avar Cesar Soto Grado. (ANSA).
