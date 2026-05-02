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Roma-Fiorentina si gioca anche sul mercato: quanti (possibili) incroci tra viola e giallorossi

Roma-Fiorentina si gioca anche sul mercato: quanti (possibili) incroci tra viola e giallorossiTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Niccolò Righi
Oggi alle 06:30Serie A
Niccolò Righi

Lunedì sera l’Olimpico si accende per Roma-Fiorentina, una sfida che profuma di snodo decisivo soprattutto per i giallorossi, ancora immersi nella serrata corsa al quarto posto. Se per i viola i tre punti non rappresentano un’urgenza, forti di una classifica ormai serena, ecco che sullo sfondo potrebbero iniziare già a prendere forma i primi intrecci di mercato, con Gian Piero Gasperini pronto a osservare da vicino alcuni profili gigliati che da tempo stuzzicano il suo interesse.

Dodo obiettivo numero 1 di Gasp
Non è un mistero come uno dei primi nomi sulla lista di Gasp per rafforzare le sue corsie di centrocampo sia quello di Dodo. Con Celik che a giugno lascerà la Capitale a parametro zero, gli uomini di mercato dei giallorossi hanno da tempo messo il brasiliano viola nel mirino, potendo beneficiare anche dello stallo sul suo rinnovo di contratto con la Fiorentina. Neanche l’arrivo di Paratici sembra aver rasserenato una trattativa, quella tra i viola e l’entourage del terzino, che appare ancora piuttosto ingarbugliata. Con un contratto in scadenza a giugno del 2027, ecco che la prossima estate potrebbe dunque consumarsi il divorzio e la Roma è pronta a fiutare l’affare.

Gli altri nomi lista
Quello di Dodo non è però l’unico nome in lista. Non è un mistero come anche Niccolò Fortini sia almeno da un anno sui taccuini della dirigenza della Roma, impressionata dall’impatto avuto dal classe 2006 nella sua di apprendistato alla Juve Stabia. A Firenze Fortini non è riuscito a rispettare le aspettative, complice anche una serie di problemi fisici che ancora lo stanno tenendo fuori e soprattutto una disposizione tattica che non lo ha certamente aiutato ad ambientarsi in Serie A. Anche Gudmundsson è uno di quei giocatori che Gasperini apprezza fin dai tempi dell’Atalanta e su cui la Roma potrebbe lanciarsi per rafforzare un reparto - quello offensivo - destinato ad una massiccia rivoluzione. Occhio, infine, a chi potrebbe fare il percorso inverso. Pellegrini ed El Shaarawy sono stati più volte accostati alla Fiorentina negli scorsi mesi, a giugno il loro contratto scadrà e potrebbero diventare degli appetibili parametri zero.

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