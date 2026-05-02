Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter, vigilia scudetto ad Appiano. Chivu sfida il suo passato per scrivere la storia

Inter, vigilia scudetto ad Appiano. Chivu sfida il suo passato per scrivere la storiaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Serie A
Bruno Cadelli

Ventiquattr’ore all’alba. Vincere e scrivere il proprio nome nella storia. Alzare al cielo un trofeo e buttare via malumori, tensioni e veleni accumulati in un anno di transizione. Dalle ceneri di Monaco al tricolore. Con questi pensieri nella testa i nerazzurri si ritrovano ad Appiano Gentile per quello che potrebbe essere l’ultimo allenamento di rifinitura prima dello scudetto. Chivu ritrova il suo passato, quel Parma che lo ha fatto esordire in Seria A da allenatore contro cui ora, per uno strano gioco del destino, potrebbe laurearsi campione d’Italia. Tutto in una notte, prima di concentrarsi per un appuntamento clou come la finale di Coppa Italia fra poco più di dieci giorni.

La scaramanzia è praticamente accantonata e il Napoli ormai ha da tempo alzato bandiera bianca. Chivu ora deve solo gestire le energie per il finale di stagione e arrivare alla finale di Roma con i propri giocatori di punta al top della condizione. Su tutti, Lautaro Martinez di nuovo pronto a scendere in campo dopo l’ultimo match contro la Roma. L’argentino è saldo al comando della classifica dei marcatori con 16 gol, e punta alla doppietta scudetto e re dei bomber: non sarebbe la prima volta, visto che ha già centrato l’obiettivo nel 2024. Domani però dal primo minuto ci saranno Thuram e Pio Esposito, perché il rientro dal 1’ dell’argentino sarà gestito con cautela.

A centrocampo invece complice l’assenza di Calhanoglu- la sua presenza è seriamente a rischio per la finale di Roma - ci sarà Zielinski in regia, con Barella e uno tra Mkhitaryan e Sucic in mezzo. Probabile poi il rientro in pianta stabile da titolare di Bastoni, il cui futuro è tutt’altro che scritto. Il capitolo dell’Inter che verrà, in effetti, è ancora da decifrare. Da una parte c’è il ringiovanimento della rosa, dall’altra forse anche un’esigenza di avere uomini diversi per un cambio tattico. Domani, intanto, Chivu vuole scrivere il proprio nome sulla pietra della storia nerazzurra. Manca un ultimo passo contro il suo passato, per scrivere il presente e il prossimo futuro.

Articoli correlati
Marcos Leonardo, più volte vicino alla Serie A. Acquistato dall'Al Hilal per 40 milioni... Marcos Leonardo, più volte vicino alla Serie A. Acquistato dall'Al Hilal per 40 milioni
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° maggio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° maggio
La Serie A prosegue: da Udinese-Torino a Roma-Fiorentina, le probabili formazioni... La Serie A prosegue: da Udinese-Torino a Roma-Fiorentina, le probabili formazioni del 35° turno
Altre notizie Serie A
Leao all'ultimo mese al Milan? Per Allegri è titolare, ma iniziano le voci sulla... Leao all'ultimo mese al Milan? Per Allegri è titolare, ma iniziano le voci sulla cessione
Lecce, la vittoria che serviva per rincorrere la salvezza Lecce, la vittoria che serviva per rincorrere la salvezza
Inter, vigilia scudetto ad Appiano. Chivu sfida il suo passato per scrivere la storia... Inter, vigilia scudetto ad Appiano. Chivu sfida il suo passato per scrivere la storia
Yildiz scalpita, ma Spalletti non ha ancora sciolto le riserve sulla titolarità Yildiz scalpita, ma Spalletti non ha ancora sciolto le riserve sulla titolarità
Roma-Fiorentina si gioca anche sul mercato: quanti (possibili) incroci tra viola... Roma-Fiorentina si gioca anche sul mercato: quanti (possibili) incroci tra viola e giallorossi
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° maggio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° maggio
Giovanni Corrado: "Il risultato è importante, ma non deve mettere a repentaglio la... Giovanni Corrado: "Il risultato è importante, ma non deve mettere a repentaglio la salute del Pisa"
Lecce, Di Francesco: "Felice per Cheddira. Falcone? I grandi portieri di solito ce... Lecce, Di Francesco: "Felice per Cheddira. Falcone? I grandi portieri di solito ce l'hanno le big..."
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ci sono anche Stiller, Hjulmand e Pellegrini per il centrocampo. Milan, non solo Gila anche Kristensen è un altro obiettivo. E per l’attacco si valuta Gabriel Jesus
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Hellas Verona retrocede in Serie B prima di giocare: dopo 7 anni i veneti tornano in cadetteria
Immagine top news n.1 Il Pisa è tornato in Serie B, il pubblico contesta e l'ad ci mette la faccia. Gioia Lecce
Immagine top news n.2 Serie B, la 37ª giornata regala la promozione al Venezia. Ma per il resto tutto può succedere
Immagine top news n.3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 35ª giornata di campionato
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: allungo salvezza del Lecce, +4 sulla Cremonese
Immagine top news n.5 Il Lecce manda Pisa e Verona in Serie B: colpaccio salentino alla Cetilar Arena
Immagine top news n.6 Un record negativo si avvicina: questa sarà la Serie A a 20 squadre con meno gol italiani di sempre
Immagine top news n.7 Il Venezia torna in Serie A! Decisivo il pareggio in casa dello Spezia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché Florentino Perez (ri)vuole José Mourinho alla guida del Real Madrid Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 PSG-Bayern e il mercato: le italiane possono pescare dalle panchine. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 La risposta della Juventus a Modric: perché Spalletti vuole Bernardo Silva
Immagine news podcast n.3 Quando i gol non bastano: il miglior PSG della storia solo dopo l'addio di Mbappé
Immagine news podcast n.4 PSG-Bayern manifesto del calcio moderno: il punto d'arrivo. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "PSG-Bayern mette in cattiva luce ancora una volta la Serie A"
Immagine news Serie A n.2 Champions, è calcio propositivo vs conservativo: il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Serena non ha dubbi: "Il Vicenza ha fatto un capolavoro sportivo. Gallo è una garanzia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Leao all'ultimo mese al Milan? Per Allegri è titolare, ma iniziano le voci sulla cessione
Immagine news Serie A n.2 Lecce, la vittoria che serviva per rincorrere la salvezza
Immagine news Serie A n.3 Inter, vigilia scudetto ad Appiano. Chivu sfida il suo passato per scrivere la storia
Immagine news Serie A n.4 Yildiz scalpita, ma Spalletti non ha ancora sciolto le riserve sulla titolarità
Immagine news Serie A n.5 Roma-Fiorentina si gioca anche sul mercato: quanti (possibili) incroci tra viola e giallorossi
Immagine news Serie A n.6 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° maggio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B 2026/2027, sono sei le partecipanti sicure. Solo una è già nel torneo
Immagine news Serie B n.2 Padova salvo in Serie B, Sorrentino: "Felice per il rigore decisivo. Curva incredibile"
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Piccoli: "Salvezza un'impresa. Sul futuro ho le idee chiarissime"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 37ª giornata: Stroppa stacca Alvini
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 37ª giornata: Ghedjemis stabile in vetta
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 37ª giornata: Calò in vetta ma il Venezia...
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vado, Tarabotto: "Se non potrò sistemare lo stadio potrei decidere di non fare la C"
Immagine news Serie C n.2 Siracusa, non solo retrocessione: istanza di liquidazione e Serie D a rischio
Immagine news Serie C n.3 Cavese, pazza idea Coda per il prossimo campionato. Il bomber lascerà la Sampdoria
Immagine news Serie C n.4 Benevento, per Della Morte si punta allo sconto dal Vicenza. Ceresoli può rimanere
Immagine news Serie C n.5 Team Altamura, Lauriola: "A breve l'incontro per il futuro di Devis Mangia"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, può tornare Coda: il bomber è in scadenza con la Sampdoria
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Torino-Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Giovane arbitra aggredita, il Venaria: "Quanto avvenuto è un’offesa violenta alla nostra maglia"
Immagine news Calcio femminile n.2 Arbitra di 16 anni assegna un rigore, i suoi familiari aggrediti sugli spalti dai tifosi
Immagine news Calcio femminile n.3 Emma Lombardi e Maya Cherubini a Radio FirenzeViola: tra Fiorentina e sogno azzurro
Immagine news Calcio femminile n.4 La Roma Femminile a un passo dal tricolore: sabato può arrivare lo Scudetto
Immagine news Calcio femminile n.5 Via libera alla partecipazione dell'Afghanistan femminile alle competizioni FIFA
Immagine news Calcio femminile n.6 Ricordate il Tavagnacco? Dalle vittorie della Coppa Italia alla retrocessione in Eccellenza
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!