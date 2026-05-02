Inter, vigilia scudetto ad Appiano. Chivu sfida il suo passato per scrivere la storia

Ventiquattr’ore all’alba. Vincere e scrivere il proprio nome nella storia. Alzare al cielo un trofeo e buttare via malumori, tensioni e veleni accumulati in un anno di transizione. Dalle ceneri di Monaco al tricolore. Con questi pensieri nella testa i nerazzurri si ritrovano ad Appiano Gentile per quello che potrebbe essere l’ultimo allenamento di rifinitura prima dello scudetto. Chivu ritrova il suo passato, quel Parma che lo ha fatto esordire in Seria A da allenatore contro cui ora, per uno strano gioco del destino, potrebbe laurearsi campione d’Italia. Tutto in una notte, prima di concentrarsi per un appuntamento clou come la finale di Coppa Italia fra poco più di dieci giorni.

La scaramanzia è praticamente accantonata e il Napoli ormai ha da tempo alzato bandiera bianca. Chivu ora deve solo gestire le energie per il finale di stagione e arrivare alla finale di Roma con i propri giocatori di punta al top della condizione. Su tutti, Lautaro Martinez di nuovo pronto a scendere in campo dopo l’ultimo match contro la Roma. L’argentino è saldo al comando della classifica dei marcatori con 16 gol, e punta alla doppietta scudetto e re dei bomber: non sarebbe la prima volta, visto che ha già centrato l’obiettivo nel 2024. Domani però dal primo minuto ci saranno Thuram e Pio Esposito, perché il rientro dal 1’ dell’argentino sarà gestito con cautela.

A centrocampo invece complice l’assenza di Calhanoglu- la sua presenza è seriamente a rischio per la finale di Roma - ci sarà Zielinski in regia, con Barella e uno tra Mkhitaryan e Sucic in mezzo. Probabile poi il rientro in pianta stabile da titolare di Bastoni, il cui futuro è tutt’altro che scritto. Il capitolo dell’Inter che verrà, in effetti, è ancora da decifrare. Da una parte c’è il ringiovanimento della rosa, dall’altra forse anche un’esigenza di avere uomini diversi per un cambio tattico. Domani, intanto, Chivu vuole scrivere il proprio nome sulla pietra della storia nerazzurra. Manca un ultimo passo contro il suo passato, per scrivere il presente e il prossimo futuro.