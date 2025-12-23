Roma, Gasp chiama e Massara risponde: accelerata per Zirkzee e Raspadori, ma manca lo sprint finale

È ufficialmente iniziato il countdown verso la finestra invernale di calciomercato e in casa Roma la linea è ben delineata: intervenire con decisione per rivoluzionare l’attacco. Gian Piero Gasperini non ha usato giri di parole nel post partita contro la Juventus, lanciando un messaggio diretto alla dirigenza: “È evidente che la Roma in questo momento sta cercando di migliorarsi e di potenziarsi in quella zona del campo”. D’altra parte, Frederic Massara ha sempre ribadito che se dovessero presentarsi opportunità di mercato, cercheranno di valutarle per accontentare il tecnico.

Tra una battuta e l’altra sulla sua abilità di “sgusciare” alle pressioni di Gasperini, il direttore sportivo sta però lavorando intensamente su due nomi ben precisi: Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori. Sono loro i profili individuati per dare una scossa a una fase offensiva che, numeri alla mano, ha prodotto appena 17 gol in 16 giornate di Serie A. Le due trattative proseguono parallelamente e, negli ultimi giorni, c’è stata una forte accelerata: la Roma ha già incassato il sì da parte di entrambi i calciatori e i colloqui con i rispettivi club viaggiano spediti.

Il Manchester United per l’olandese vuole prendere tempo così da sopperire il più possibile alle assenze di Mbeumo e Diallo, impegnati in Coppa d’Africa. La Roma, però, ha tutt’altre intenzioni: Massara vuole il suo bomber già nei primissimi giorni dell’anno nuovo. I Red Devils ancora non hanno dato l’ok definitivo, ma i contatti sono in corso per arrivare alla stretta di mano.

Situazione simile anche sul fronte Raspadori: l’Atletico Madrid non è convinto del prestito con diritto di riscatto e sta insistendo per inserire l’obbligo. La sensazione è che, lavorando su un prestito con obbligo di riscatto condizionato, si possa arrivare a dama.

Filtra ottimismo per chiudere almeno uno dei due affari in tempi brevi. Parallelamente, la Roma deve tuttavia fare i conti con le situazioni legate a Evan Ferguson e Artem Dovbyk: per l’irlandese sono in corso valutazioni per capire la fattibilità di un’interruzione anticipata del prestito con il Brighton, dato che non vi sono clausole specifiche a riguardo nell’accordo stipulato a luglio; mentre per l’ex Girona si attende che le pretendenti presentino un’offerta ufficiale e convincano il giocatore.

Il quadro resta in evoluzione, ma una cosa è certa: l’attacco giallorosso è destinato a cambiare volto.