Prandelli: "Spalletti merita il rinnovo. Juventus-Inter, queste sono le serate di Yildiz"

"Queste sono le serate di Yildiz, a San Siro già decisivo la scorsa stagione con una doppietta". Parola di Cesare Prandelli. L'ex tecnico della Fiorentina, ed ex calciatore della Juventus, ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del match di sabato prossimo fra i bianconeri e l'Inter soffermandosi su Kenan Yildiz: "Quando il turco taglia verso il centro può inventarsi di tutto grazie alla sua abilità nell’uno contro uno. Sta crescendo tanto e rapidamente, la Juventus è stata intelligente a blindarlo. Ma il difficile viene ora".

Il calciatore turco è stato accostato a Del Piero: "Kenan si sta avvicinando - ha precisato - però gli manca ancora un pezzo di strada per essere come Del Piero. Questione di leadership e soprattutto di trofei. Il fuoriclasse deve vincere, a maggior ragione se indossa la maglia della Juventus".

Infine un'analisi sull'operato di Spalletti. Il mister della Juve, ha concluso, è un grande allenatore ed esperto: "Alla Juventus sta confermando quanto di buono ha mostrato in tutta la sua carriera: la squadra ha idee, voglia di fare la partita e trasmette la sensazione di poter recuperare sempre. Altro che in flessione, i bianconeri sono in crescita. Spalletti sta svolgendo un lavoro eccezionale e merita il rinnovo".