Attacco fuori dall'emergenza, più scelte per Gasp. Il Romanista: "Doppia coppia"
"Doppia coppia" recita il titolo di apertura proposto oggi da Il Romanista in prima pagina. Il quotidiano sportivo a tinte giallorosse si concentra sull'attacco ora a disposizione di Gasperini, con tante doppie scelte in tutto il reparto: "Le staffette. Finalmente l'attacco esce dall'emergenza e la Roma, a Napoli, potrà contare su Pelle-Zaragoza e Dybala-Soulé: le alternative in mano a Gasp".
Il giornale si concentra anche sul duello in panchina tra Conte e Gasperini: "Gasperini contro Conte, così vicini così lontani - si legge ancora -. Il passato comune alla Juventus, le alterne vicende con Atalanta e Inter e qualche frecciatina".
Dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 13 febbraio.
18.30 Santa Clara-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN
19.00 Rennes-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO
20.30 Borussia Dortmund-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT
20.45 Pisa-Milan (Serie A) - DAZN, DAZN 1
20.45 Hull-Chelsea (FA Cup) - DAZN
20.45 Wrexham-Ipswich (FA Cup) - DAZN
21.00 Elche-Osasuna (Liga) - DAZN
21.05 Monaco-Nantes (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
