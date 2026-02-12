Roma, una squadra fortino. Il Romanista in apertura: "Chi subisce poco vola alto"

"Ovunque protetti", così la prima pagina de Il Romanista celebra la solidità difensiva della Roma di Gasperini. Con appena 14 gol al passivo, la Roma vanta "la difesa meno battuta d’Europa" e nel terzo millennio solo due volte aveva fatto meglio alla 24ª giornata, entrambe stagioni chiuse nelle prime posizioni. Il messaggio è chiaro: la solidità difensiva non è solo un dato statistico, ma una candidatura concreta alle zone altissime della classifica.

Il quotidiano sottolinea come le difese granitiche siano "quasi sempre premesse di vertice" e ricorda che negli ultimi 25 anni soltanto in due occasioni la Roma aveva subito meno reti a questo punto del campionato. Un percorso costruito su equilibrio, compattezza e continuità, con numeri che legittimano ambizioni importanti nella volata finale.

"Chi subisce poco vola alto" è la sintesi che accompagna la copertina. La Roma si scopre così squadra matura, capace di proteggersi e colpire, consapevole che la strada verso i traguardi più prestigiosi passa prima di tutto dalla tenuta difensiva.