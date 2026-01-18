Roma, Gasperini colpito: "Se mettiamo in condizione Malen, questo fa tanti gol..."

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 2-0 sul Torino fuori casa: "Chiaro che quando è così, è un giocatore di questo livello. Si alza tutta la capacità offensiva e i numeri diventano altri. Un gol per pochissimi centimetri di fuorigioco, ma volevamo questa vittoria. È un bel segnale".

È nata un'intesa straordinaria tra Malen e Dybala.

"Primo gol straordinario, Dybala ha fatto una partita di livello. Poi quando le cose si completano, si alza il livello di tutti. Hanno un linguaggio tecnico molto importante, su questo cerchiamo di costruirci tutto quanto".

Roma più pericolosa ora in attacco.

"Sì, Malen per me ha le caratteristiche che cercavo io. Ha abilità, conclude con velocità e potenza, sono queste le sue doti. Doti fondamentali, in area cerchiamo di costruire queste cose. Se riusciamo a metterlo in condizione, questo fa tanti gol".

Malen può stare anche largo a sinistra o interno a sinistra?

"Spero di no. Nel mio ideale spero possa fare il centravanti a lungo, con la squadra in grado di sfruttare le sue caratteristiche. Poi ha la duttilità per giocare defilato. Ma lui è da sfruttare dentro l'area".

Robinio Vaz?

"Ha delle belle doti. È giovanissimo, 2007, quindi 18 anni. Non è facile nel campionato italiano ma diamo fiducia e spazio. Bisogna lavorare tanto però in prospettiva la Roma ha fatto un bel acquisto in prospettiva. E un altro nell'immediato. Quando è così, ti vedi bello supportato".