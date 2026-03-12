Roma, Gasperini: "Zaragoza con altre temperature farà la differenza. Vaz è entrato bene"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa, parlando ai media presenti delle prestazioni di Bryan Zaragoza e Robinio Vaz: "Per lo spagnolo questo tipo di partite non sono il massimo perché le palle lunghe non favoriscono le sue caratteristiche, tuttavia la stagione è lunga e con altre temperature potrà fare la differenza, oppure negli ultimi minuti di gara quando i ritmi scendono. Robinio è entrato bene e ha messo in campo una buona fisicità".

La difesa da qualche settimana sta subendo qualche gol di troppo. Cosa ne pensa?

"È una questione di adattamento. Avevamo fuori Hermoso e Mancini e oggi si giocava molto sulle palle lunghe e sui contrasti. Ghilardi ha fatto una buona partita, Celik da difensore è sicuramente meglio in fascia. Siamo rabberciati da diverse settimane, però per la gara di ritorno saremo al completo, facendo gli scongiuri del caso".

