Roma, Gasperini: "Pareggio giusto, la nostra prestazione non è stata negativa"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è stato intervistato da Sky Sport al termine dell'ottavo di finale di Europa League pareggiato 1-1 contro il Bologna: "Era una partita che loro hanno messo molto sulla fisicità, un po' come a Genova. Poi ci siamo adattati meglio, abbiamo creato situazioni pericolose anche nel primo tempo però eravamo un po' sotto a loro e anche lo stadio ha condizionato".

La posizione di Bernardeschi vi ha creato qualche problema?

"Bernardeschi gioca sempre in quella zona, ha fatto ottime cose e il Bologna ha giocatori forti. Il risultato probabilmente è giusto così, perché anche noi abbiamo avuto parecchie occasioni pericolose".

Gol studiato?

"No, ma ormai le seconde palle sono diventate determinanti: le pressioni ti portano a giocare la palla lunga, si finisce molto spesso a giocare questo calcio-rugby. Credo sia una cosa un po' di stagione, appena ci saranno altre temperature come succede nei finali di partite si comincia a giocare un calcio più palleggiato e a breve potrebbe essere così".

Cosa servirà nel ritorno?

"Se la partita è su questo piano, l'aspetto tecnico della costruzione del gioco diventa molto più difficile e si lavora sulla struttura. Oggi avevamo una squadra molto giovane, possiamo concedere qualche deficit di forza ma nei novanta minuti siamo venuti fuori bene. A Roma sarà decisiva, entrambe le gare possono fare una partita diversa".

Tra una settimana servirà più coraggio?

"L'atteggiamento e il coraggio non è mancato, abbiamo creato 4-5 occasioni. Non è questione di sfrontatezza, c'era anche un avversario di valore di fronte, la prestazione della Roma non la considero assolutamente negativa. Il fattore ambientale ha avuto il suo peso, probabilmente questo tipo di comportamento non sarà possibile nel nostro stadio, su quello dovremo costruire qualcosa di più sul piano tecnico".