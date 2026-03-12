Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, Gasperini: "Lasciate in pace Pellegrini. Come sta Konè e quando torna Soulé"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:20Serie A
Leonardo Nevischi

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del pareggio tra Bologna e Roma nell'andata degli ottavi di finale di Uefa Europa League 2025-2026 (1-1 il risultato finale firmato dalle reti di Bernardeschi e Pellegrini), è intervenuto Gian Piero Gasperini. Il tecnico giallorosso ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

21.07 - Inizia la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.

La sta soddisfacendo questa Roma dal punto di vista caratteriale?
"La squadra è sempre stata positiva, non ha mai avuto deficit caratteriali. Ora ha qualche cartuccia in più per poter reagire quando va in svantaggio".

La difesa da qualche settimana sta subendo qualche gol di troppo. Cosa ne pensa?
"È una questione di adattamento. Avevamo fuori Hermoso e Mancini e oggi si giocava molto sulle palle lunghe e sui contrasti. Ghilardi ha fatto una buona partita, Celik da difensore è sicuramente meglio in fascia. Siamo rabberciati da diverse settimane, però per la gara di ritorno saremo al completo, facendo gli scongiuri del caso".

Quanto è pesato avere pochi tifosi al seguito?
"I tifosi si sentivano, soprattutto dopo il gol del pareggio. Comunque oggi lo stadio ha condizionato in positivo il Bologna, ma giovedì prossima toccherà a noi. Per il ritorno sarà difficile che con i nostri tifosi verrà concesso tutto ciò che è stato concesso stasera".

Come giudica la prestazione di Zaragoza e Vaz?
"Per Zaragoza questo tipo di partite non è il massimo perché le palle lunghe non favoriscono le sue caratteristiche, tuttavia la stagione è lunga e con altre temperature potrà fare la differenza, oppure negli ultimi minuti di gara quando i ritmi scendono. Robinio è entrato bene ed ha messo in campo una buona fisicità".

Come stanno Konè e Soulé?
"Soulé realisticamente penso che tornerà dopo la sosta, difficile fare una previsione. Konè è la prima volta che salta una partita in Europa, ha avuto problemi a recuperare dalla partita di Genova. Abbiamo preferito non rischiarlo dato che ora ci sarà il Como e poi il ritorno con il Bologna".

Come giudica l'ingresso in campo di Pellegrini?
"Povero ragazzo, lasciatelo stare. Alcune partite gioca bene, altre meno: come tutti. Non è che perché oggi ha segnato che allora le valutazioni sono diverse. Bisogna essere sempre oggettivi".

Pensa anche lei che questo El Aynaoui sia diverso rispetto a quello visto prima della Coppa d'Africa?
"La Coppa d'Africa causa spesso questi guai, ma poi giocando si riprende il ritmo. La casistica è altissima, per questo bisogna essere attenti a prendere giocatori che giocano la Coppa d'Africa. Il ragazzo comunque è ottimo e di assoluta serietà, dovremo solo avere pazienza".

21.15 - Termina la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?