Roma, Gasperini è il 'Coach Of The Month' di ottobre: domenica la consegna del premio

Il premio 'Philadelphia Coach Of The Month' di ottobre per la Serie A è stato assegnato all’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Roma-Udinese, in programma domenica 9 novembre 2025 alle ore 18.00 allo stadio “Olimpico” di Roma.

Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 6ª alla 9ª della Serie A Enilive 2025/2026.

"Iniziare la stagione in un nuovo club con una piazza ambiziosa come Roma non è mai semplice, ma Gian Piero Gasperini sta dimostrando, una volta di più, di essere un allenatore vincente - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. Dopo le splendide stagioni con l’Atalanta, Gasperini ha già plasmato la Roma secondo il suo credo tattico, ormai un vero e proprio marchio di fabbrica riconosciuto in tutta Europa, proponendo una squadra continua, dinamica e votata al gioco offensivo. Con i 3 successi del mese di ottobre ha portato i giallorossi nelle posizioni di vertice della classifica, in un campionato che si dimostra come sempre equilibrato e incerto”.