Roma, Gasperini: "Essendo fuori dalla Coppa Italia, anche il playoff non sarebbe la fine del mondo"

Vittoria importantissima per la Roma nella 7ª giornata della fase di campionato di Europa League. I giallorossi si sono imposti per 2-0 all’Olimpico contro lo Stoccarda, il che li ha permesso di balzare al sesto posto in classifica, in piena zona qualificazione diretta agli Ottavi.

Non può che essere felice, dunque, il tecnico Gian Piero Gasperini, che nel post partita ha parlato così ai canali ufficiali del club: “Siamo tra le prime otto ma ancora non è matematico. Ci manca ancora la trasferta ad Atene e questa nuova formula lascia tutto incerto fino alla fine. Se arriviamo direttamente agli ottavi ci fa sicuramente piacere. Altrimenti va bene lo stesso, vorrà dire che affronteremo un turno in più. Essendo usciti subito dalla Coppa Italia, non sarebbe la fine del mondo”.

Gasperini ha poi analizzato il 2-0 rifilato ai tedeschi: “La partita è stata utile per far giocare chi di solito non ha la stessa continuità degli altri. E devo dire che, oltre al risultato, sono venute fuori prestazioni di valore”.