Roma, Gasperini: "Giusto spirito. Dybala? Non era il caso farlo entrare"

Oggi solo due sostituzioni, come mai?

"Stavamo bene così e abbiamo continuato. In panchina, a parte Baldanzi, non stavano benissimo. Dybala? Non era il caso che entrasse oggi: ha bisogno di una settimana per stare bene".

Come ha preparato la gara? Come ha vissuto la vigilia di questa partita?

"Abbiamo rischiato poco, sapevamo che loro giocavano molto col portiere e purtroppo nel calcio questa situazione sta dilagando: non è spettacolare. Abbastanza stucchevole, ma è chiaro che quando incontri queste gare lo devi esasperare, perché sennò la gara è bruttissima da vedere. Devi avere spirito e prenderti dei rischi: è andata bene".

Quali margini di miglioramento vede nella sua squadra atleticamente?

"Non lo so, secondo me il punto non è lì. Troppo facile parlare di atletica: è un mix di cose, se andiamo a vedere i numeri hanno corso più loro di noi. Non mi ha mai convinto questa cosa".

Ferguson?

"Le parti psicologiche se le deve tirare fuori da solo, è un professionista. Lui sta mettendo la voglia di arrivare, le ultime due partite è quello che si chiede a tutti i calciatori. Con questo spirito la squadra lotta, vince e sgomita: questo è ciò che chiedo a tutti".

