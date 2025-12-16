Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di oggi 16 dicembre 2025

Sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani spicca il fatto che questa settimana è quella della Supercoppa. Giovedì andrà in scena la prima semifinale a Riad tra Napoli e Milan, e venerdì la seconda tra Bologna e Inter. Ieri sera intanto la Roma, grazie alla vittoria per 1-0 sul Como, è rientrata nella corsa Scudetto, piazzandosi al quarto posto a -3 dall'Inter capolista.

Oltre a questo spazio anche al rientro di Romelu Lukaku in casa Napoli. Da ieri l'attaccante belga si è allenato in gruppo e oggi volerà a Riyahd insieme ai compagni per disputare la Supercoppa. E' lui la carta speciale di Conte per la semifinale di Supercoppa giovedì contro il Milan. Tiene banco anche la situazione critica in casa Fiorentina. Commisso vuole ristrutturare l'area tecnica, si cerca un nuovo dirigente. Per Vanoli decisive le prossime due partite.