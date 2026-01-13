Roma, Gasperini: "Ho visto tante cose buone, dobbiamo capire cosa dobbiamo fare"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la sconfitta per 3-2 contro il Torino. Le sue parole: "Io ho visto tante cose buone, tanti ragazzi che hanno recuperato due volte la partita. E' chiaro che noi abbiamo ruotato molto la rosa, però la partita è stata anche con delle occasioni. Dopo abbiamo visto anche con Arena, insomma è stata una partita aperta poi si poteva anche vincere e poi c'è stato questo angolo che ci lascia sicuramente amareggiati perché speravamo, pensavamo di andare ai rigori".

Lei è soddisfatto di quello che le sta dando e le darà questa fase di transizione tra quello che già ha e quello che arriverà?

"Sono molto soddisfatto di quello che ho perché abbiamo fatto un giro di andata bello con delle risposte da parte di tutti i giocatori sempre al meglio delle loro possibilità. In questo momento si parla tanto di mercato, ma noi nel frattempo abbiamo le partite da giocare e sono contento per questo ragazzo indubbiamente 16 anni non solo non solo per lui, ma prospettiva adesso ne è arrivato un altro giovanissimo e quindi cercheremo di valorizzare al meglio questi ragazzi".

Arena è entrato in tre situazioni compreso il gol in 10 minuti.

"Se l'obiettivo è quello di valorizzare dei ragazzi va benissimo basta che sia tutto chiaro, facciamo giocare anche i sedicenni e anche primavera non è un problema".

Pensi che sia la strada giusta questa?

"Dall'inizio dell'anno è una squadra competitiva sicuramente perché se no non avrebbe fatto tutti i risultati che ha fatto. Ed è una squadra che ha un grande spirito e secondo me ha anche delle buone qualità, è evidente che anche questa sera Bailey che secondo me ha dato dimostrazione di essere vivo, di essere guarito di essere vivace. Però abbiamo giocato con un fuori ruolo, cioè ha giocato da centravanti e io lo ringrazio veramente per tutto quello che ha messo in campo poi magari un ragazzo giovane con le caratteristiche di un attaccante è riuscito a essere più determinante di lui, però non è una questione è evidente che noi in qualche situazione siamo un po' carenti in altri siamo sicuramente forti. Questo non è in dubbio. Poi dobbiamo capire quello che dobbiamo fare e se cercare di essere competitivi nell'immediato oppure cercare di portare avanti un discorso di giovani e va bene uguale".