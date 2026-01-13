Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roma, Gasperini: "Ho visto tante cose buone, dobbiamo capire cosa dobbiamo fare"

Roma, Gasperini: "Ho visto tante cose buone, dobbiamo capire cosa dobbiamo fare"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:35Serie A
Marta Bonfiglio

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la sconfitta per 3-2 contro il Torino. Le sue parole: "Io ho visto tante cose buone, tanti ragazzi che hanno recuperato due volte la partita. E' chiaro che noi abbiamo ruotato molto la rosa, però la partita è stata anche con delle occasioni. Dopo abbiamo visto anche con Arena, insomma è stata una partita aperta poi si poteva anche vincere e poi c'è stato questo angolo che ci lascia sicuramente amareggiati perché speravamo, pensavamo di andare ai rigori".

Lei è soddisfatto di quello che le sta dando e le darà questa fase di transizione tra quello che già ha e quello che arriverà?

"Sono molto soddisfatto di quello che ho perché abbiamo fatto un giro di andata bello con delle risposte da parte di tutti i giocatori sempre al meglio delle loro possibilità. In questo momento si parla tanto di mercato, ma noi nel frattempo abbiamo le partite da giocare e sono contento per questo ragazzo indubbiamente 16 anni non solo non solo per lui, ma prospettiva adesso ne è arrivato un altro giovanissimo e quindi cercheremo di valorizzare al meglio questi ragazzi".

Arena è entrato in tre situazioni compreso il gol in 10 minuti.

"Se l'obiettivo è quello di valorizzare dei ragazzi va benissimo basta che sia tutto chiaro, facciamo giocare anche i sedicenni e anche primavera non è un problema".

Pensi che sia la strada giusta questa?

"Dall'inizio dell'anno è una squadra competitiva sicuramente perché se no non avrebbe fatto tutti i risultati che ha fatto. Ed è una squadra che ha un grande spirito e secondo me ha anche delle buone qualità, è evidente che anche questa sera Bailey che secondo me ha dato dimostrazione di essere vivo, di essere guarito di essere vivace. Però abbiamo giocato con un fuori ruolo, cioè ha giocato da centravanti e io lo ringrazio veramente per tutto quello che ha messo in campo poi magari un ragazzo giovane con le caratteristiche di un attaccante è riuscito a essere più determinante di lui, però non è una questione è evidente che noi in qualche situazione siamo un po' carenti in altri siamo sicuramente forti. Questo non è in dubbio. Poi dobbiamo capire quello che dobbiamo fare e se cercare di essere competitivi nell'immediato oppure cercare di portare avanti un discorso di giovani e va bene uguale".

Articoli correlati
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 gennaio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 gennaio
La Roma accoglie Robinio Vaz, ora tutto su Malen. Tra i dubbi di Gasperini La Roma accoglie Robinio Vaz, ora tutto su Malen. Tra i dubbi di Gasperini
Il Torino si prende i quarti di Coppa Italia, Gasperini si gode Arena: "Magari è... Il Torino si prende i quarti di Coppa Italia, Gasperini si gode Arena: "Magari è un predestinato"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 gennaio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 gennaio
Siparietto Panucci-Gasperini sul mercato della Roma: "Magari hai notizie migliori... Siparietto Panucci-Gasperini sul mercato della Roma: "Magari hai notizie migliori delle mie..."
Galante: "Chivu mi ha convinto per la comunicazione. Spalletti non mi sorprende" TMWGalante: "Chivu mi ha convinto per la comunicazione. Spalletti non mi sorprende"
Roma, Gasperini: "Arena non ha paura di niente, chissà. Svilar? Non crocifiggerei... Roma, Gasperini: "Arena non ha paura di niente, chissà. Svilar? Non crocifiggerei nessuno"
Dario Marcolin: "Inter la più forte della Serie A. Raspadori? Mancano giocatori così"... TMWDario Marcolin: "Inter la più forte della Serie A. Raspadori? Mancano giocatori così"
Atalanta, Raspadori è carico: "Felice di tornare in Italia. Nazionale tra le motivazioni"... Atalanta, Raspadori è carico: "Felice di tornare in Italia. Nazionale tra le motivazioni"
Roma-Torino, domenica si rigioca a campo invertito. Baroni: "Sarà un'altra partita"... Roma-Torino, domenica si rigioca a campo invertito. Baroni: "Sarà un'altra partita"
Giacomo Raspadori è tornato in Italia: domani le visite mediche con l'Atalanta Giacomo Raspadori è tornato in Italia: domani le visite mediche con l'Atalanta
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
Le più lette
1 Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
2 Atalanta, Raspadori è carico: "Felice di tornare in Italia. Nazionale tra le motivazioni"
3 Roma, Gasperini: "Arena non ha paura di niente, chissà. Svilar? Non crocifiggerei nessuno"
4 Roma-Torino, domenica si rigioca a campo invertito. Baroni: "Sarà un'altra partita"
5 Siparietto Panucci-Gasperini sul mercato della Roma: "Magari hai notizie migliori delle mie..."
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La Roma accoglie Robinio Vaz, ora tutto su Malen. Tra i dubbi di Gasperini
Immagine top news n.1 Atalanta, ecco Raspadori: "La Nazionale decisiva". Il colpo non cambia il futuro di Lookman
Immagine top news n.2 Oltre al danno la beffa: Conte, due turni di stop e multa. E per l'AIA il rigore è sacrosanto
Immagine top news n.3 Gasperini: "Se l'obiettivo è quello di valorizzare dei ragazzi va benissimo giocare con Arena"
Immagine top news n.4 Chi è il primo 2009 a segnare in Europa: Antonio Arena, un calabrese nato a Sydney
Immagine top news n.5 Roma, Ranieri: "Raspadori? Non ha voluto parlare con noi, quindi abbiamo lasciato stare"
Immagine top news n.6 L'Atalanta aspetta Raspadori: domani le visite mediche dell'attaccante ex Napoli
Immagine top news n.7 Roma, ecco Robinio Vaz: l’attaccante è atterrato a Ciampino, domani le visite mediche. Le immagini
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.2 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
Immagine news podcast n.3 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.4 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Milan, Scudetto o Champions: cosa si rischia? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Pillon: “Tecnologia utile in Serie C, ma senza esagerare. Vicenza quasi imprendibile”
Immagine news Serie A n.3 Juventus, con questo passo lo Scudetto è possibile? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 gennaio
Immagine news Serie A n.2 Siparietto Panucci-Gasperini sul mercato della Roma: "Magari hai notizie migliori delle mie..."
Immagine news Serie A n.3 Galante: "Chivu mi ha convinto per la comunicazione. Spalletti non mi sorprende"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasperini: "Arena non ha paura di niente, chissà. Svilar? Non crocifiggerei nessuno"
Immagine news Serie A n.5 Dario Marcolin: "Inter la più forte della Serie A. Raspadori? Mancano giocatori così"
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, Raspadori è carico: "Felice di tornare in Italia. Nazionale tra le motivazioni"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, sirene per Curto e Guarino. Il secondo è finito nel mirino del Bologna
Immagine news Serie B n.2 Coubis: "In estate tante voci, ma rimasi alla Samp. E le cose sono andate come sono andate"
Immagine news Serie B n.3 Sirene dalla Serie B per Buffon del Pisa: ci pensano Modena e Juve Stabia
Immagine news Serie B n.4 Non solo Valoti, lo Spezia chiude anche per Romano della Roma. Arriverà in prestito
Immagine news Serie B n.5 Venezia, che ressa per l'attaccante Fila: anche il Grasshoppers chiede informazioni
Immagine news Serie B n.6 Empoli, problemi al ginocchio per Pellegri. Il giocatore è volato a Barcellona per dei consulti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ricorso Pro Vercelli, i precedenti stagionali non sorridono al club piemontese
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Fantoni verso il Team Altamura. Per sostituirlo spunta il nome di Leo
Immagine news Serie C n.3 Ternana, caccia a rinforzi a sinistra: sono tre i nomi sul taccuino di Foresti
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, operazione alla spalla riuscita per Zanellati. Il comunicato del club
Immagine news Serie C n.5 Pro Vercelli, sirene per il difensore Clemente: tre club di Serie C si muovono per lui
Immagine news Serie C n.6 Grandolfo lascia il Trapani. A dicembre il ds Volume affermava: "Via solo se arriva uno sceicco"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Parma, vietato sbagliare: Conte vuole tornare alla vittoria
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Torino
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Viesti rientra dal prestito all'Arezzo. E si trasferisce alla Res Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women, dal Fortuna Hjorring arriva il portiere classe 2002 Freja Thisgaard
Immagine news Calcio femminile n.3 Girelli regina di Supercoppa: un tacco straordinario per mettere in bacheca la sua 12ª
Immagine news Calcio femminile n.4 Supercoppa Women, la domenica speciale di 10 fan: Juventus-Roma vista da una prospettiva unica
Immagine news Calcio femminile n.5 Napoli Women, triplo prestito al Trastevere: salutano Vischi, Gianfico e Penzo
Immagine news Calcio femminile n.6 Stasera Juve-Cremonese allo Stadium: le Women presenti per festeggiare la Supercoppa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)