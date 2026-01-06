Roma, Gasperini in silenzio dopo il Lecce: domani incontro con i Friedkin

Un silenzio che ha fatto un po' di rumore. Dopo una gara vinta 2-0 al Via del Mare contro il Lecce il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha scelto di non parlare alle televisioni ed in conferenza stampa. Il motivo? Non c'è una versione ufficiale, anche se c'è chi ha ipotizzato - come i colleghi di Sky Sport - che ci possa essere un collegamento con il mercato.

In tal senso è significativa la notizia rivelata da Il Tempo, che ha spiegato come l'allenatore abbia in programma nella giornata di domani, mercoledì 8 gennaio, un incontro con la proprietà dei Friedkin.

Non è un segreto infatti che l'ex Atalanta non stia gradendo la tardività nel concludere per l'arrivo dei rinforzi necessari - si veda quelli per il reparto d'attacco con le voci su Raspadori e Zirkzee che si inseguono - ed è ipotizzabile che non abbia voluto gettare ulteriore benzina sul fuoco rispondendo ad altre domande sul tema. Possibile dunque che nell'incontro di domani le parti possano confrontarsi proprio sulle esigenze in questa finestra invernale dei trasferimenti. Per completare l'operazione rilancio in vista del rush della seconda parte di stagione, Gasp ha bisogno di rinforzi mirati, funzionali alla sua idea di calcio.