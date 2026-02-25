Le partite di oggi: il programma di mercoledì 25 febbraio
Ci sono partite da poter seguire anche in data odierna, mercoledì 25 febbraio 2026.
Si conclude il quadro dei playoff di ritorno di Champions League, con Atalanta e Juventus che sono chiamate a rimontare rispettivamente due e tre gol a Borussia Dortmund e Galatasaray per poter pensare di accedere agli ottavi.
Di seguito tutti gli incontri, con accanto l'orario del calcio d'inizio.
Champions League - Play Off (ritorno)
18:45 - Atalanta vs Borussia Dortmund
21:00 - Juventus vs Galatasaray
21:00 - PSG vs Monaco
21:00 - Real Madrid vs Benfica
A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
