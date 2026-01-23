Roma, Gasperini invoca il mercato: "Rensch in attacco, siamo ancora in emergenza"

A margine dell'importantissimo successo sullo Stoccarda in Europa League, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato anche della crescita della sua squadra soffermandosi poi sulle questioni di calciomercato, lasciando intendere un altro innesto nel reparto offensivo:

Dove può arrivare questa Roma, che vince tanto?

"Coi 3 punti è importante la vittoria, è un risultato che cerchiamo sempre indipendentemente dall'avversario. In campionato e in coppa abbiamo fatto indubbiamente bene, ci sono mancati dei risultati con le prime ma ci siamo andati vicini e ci stiamo avvicinando. Se ci riuscissimo, ci sentiremmo anche più forti".

Che prospettive dà questo attacco?

"Siamo ancora in emergenza, stasera abbiamo finito con Rensch attaccante di destra e spesso si deve adattare Pellegrini. Sono arrivati due pezzi entrambi nello stesso ruolo, Malen ha già dimostrato di valere mente Vaz è un ragazzo di prospettiva. Non è facile operare a gennaio, ma davanti le squadre con cui competiamo sono tutte molto attrezzate e qualitative".