TMW Roma, Gasperini: "La proprietà ieri mi ha detto delle cose, spero si realizzino"

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha commentato così l'amichevole vinta contro l'Everton: "Possiamo fare un bilancio di tutto quanto il mese - ha esordito come raccolto dall'inviato di TMW -. In Italia siamo stati bene, abbiamo avuto la possibilità di completare la preparazione che per me dopo un mese è conclusa. Entriamo ora in una fase di preparazione al campionato, sabato c'è un'altra amichevole ma usciamo da questo mese e da queste tre partite sicuramente in modo positivo. Devo ringraziare tutti i ragazzi per il loro impegno e la loro applicazione".

Anche Soulé è andato bene.

"Sì, le mie pagelle sono tutte positive, anche Soulé".

Su Dovbyk.

"È stato fermo parecchio, sul piano atletico sta recuperando e in allenamento si impegna molto. Leggo che a me Dovbyk non piace, ma non scrivere queste cose, perché non lo dico mai. A me piacciono tutti i giocatore della Roma finché sono alla Roma e darò il massimo per lavorarci, anche perché come ho detto c'è un'applicazione straordinaria, si allenano benissimo e per me questo è già un segnale più che sufficiente. Le prestazioni poi le giudicate voi".

La prossima settimana ritroverà Pellegrini e Dybala.

"Dybala sì, Pellegrini non ho questa notizia, è un po' più lunga. Adesso comunque noi a martedì siamo giù a Trigoria. Mercoledì mattina cominciamo e dovrebbe esserci anche Ndicka. Di Pellegrini ho visto in video che sta andando bene. Sicuramente sulla via della guarigione. Vediamo col medico".

Si aspetta un attaccante dal mercato?

"Sì. Ieri abbiamo fatto una bellissima riunione con la proprietà che era qua ed è stata molto positiva. Ci sono ancora delle settimane di mercato e sono veramente poche. Loro mi hanno detto delle cose molte importanti e spero che verranno realizzate. Massara è impegnato per realizzare ciò che vuole la società in accordo con l'allenatore".

Non ce le dice le cose importanti...

"Sì ma no (ride, ndr)".