Roma, Gasperini: "Malen e Zaragoza ci aiuteranno, Venturino e Vaz rappresentano il futuro"

Mister Gian Piero Gasperini, intervistato da Sky Sport dopo la sconfitta di Udine, ha analizzato così la prestazione della sua Roma: "Era una partita molto chiusa, anche loro hanno fatto due tiri dalla distanza ed era difficile per entrambe. È stata una partita non bella sul piano tecnico. Cercavamo di più, questi sono campi difficili e con gli episodi puoi vincere o perdere. C'è stata un po' di sfortuna e c'è anche stata anche un po' di imprecisione negli ultimi metri".

Sul mercato: "Finalmente è finito. Non pensavo di incontrare tutte queste difficoltà nell'andare a inserire i giocatori nei ruoli che cerchiamo da questa estate. Le difficoltà son state parecchie. È arrivato Malen, poi è arrivato Zaragoza, che sicuramente ci darà una mano. Ci sono dei ragazzi giovanissimi, cercheremo di fare il massimo. Questo gruppo non molla mai".

Se è mancata la ciliegina dal mercato: "No, per fortuna il mercato è finito. Son state fatte decine di nomi, io sono molto contento che si sia creata la possibilità di prendere Malen e poi anche quella di Zaragoza. Il mercato di gennaio non è mai facile, è andata così. Questi due giocatori ci aiuteranno. Venturino e Vaz rappresentano il futuro, non possiamo pensare che in questo momento possano essere competitivi per traguardi così alti. La cosa più importante oggi è recuperare i giocatori che stanno fuori, da Koné a Dybala".