Gasperini un pari sarebbe da record! Runjaic-Roma partiamo dallo 0-3
Quella che andrà in scena fra qualche ora sarà la quarta sfida in campionato fra i tecnici Kosta Runjaic e Gian Piero Gasperini. Una storia iniziata con Atalanta-Udinese 2-1 della stagione scorsa e passata per lo 0-0 di Udinese-Atalanta e il 2-0 di Roma-Udinese di qualche mese fa. Bilancio, 2 vittorie per l’attuale giallorosso cui dobbiamo aggiungere 1 segno X. Curioso l’alternarsi di affermazioni e pareggi per Gasperini. E stando a questa serie al Friuli dovrebbe terminare… in parità.
S’avverasse quanto appena scritto si tratterebbe del primo punto di Runjaic contro la Maggica. Perché i 3 precedenti in Serie A sono terminati tutti con la vittoria del club capitolino. Altra curiosità: sulla panchina avversaria Runjaic ha incrociato Ivan Juric, Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini.
Molti di più i faccia a faccia in campionato fra i friulani e l’allenatore di Grugliasco, 32. La contabilità racconta di 17 vittorie per le squadre di Gasperini (fra Genoa, Atalanta, Roma), 12 pareggi (fra cui l’1-1 nel corso dell’esperienza a Palermo), 3 stop. L’attuale coach della Roma è in serie OK contro i bianconeri dal girone di ritorno del 2017-2018, 2-0 con gli orobici. Da allora ecco 10 affermazioni e 6 match terminati in parità.
PS: Gasperini conta 149 segni X in Serie A… ma quest’anno ne ha totalizzato soltanto 1, lo scorso fine settimana ospitando il Milan. Due nel giro di otto giorni sarebbero un record!
TUTTI I PRECEDENTI FRA RUNJAIC E GASPERINI IN CAMPIONATO
0 vittorie Runjaic
1 pareggio
2 vittorie Gasperini
1 gol fatto squadre Runjaic
4 gol fatti squadre Gasperini
TUTTI I PRECEDENTI FRA RUNJAIC E LA ROMA IN CAMPIONATO
0 vittorie Runjaic
0 pareggi
3 vittorie Roma
1 gol fatto dalle squadre di Runjaic
7 gol fatti dalla Roma
TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E L’UDINESE IN CAMPIONATO
17 vittorie Gasperini
12 pareggi
3 vittorie Udinese
68 gol fatti dalle squadre di Gasperini
38 gol fatti dall’Udinese
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30