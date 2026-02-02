Gasperini un pari sarebbe da record! Runjaic-Roma partiamo dallo 0-3

Quella che andrà in scena fra qualche ora sarà la quarta sfida in campionato fra i tecnici Kosta Runjaic e Gian Piero Gasperini. Una storia iniziata con Atalanta-Udinese 2-1 della stagione scorsa e passata per lo 0-0 di Udinese-Atalanta e il 2-0 di Roma-Udinese di qualche mese fa. Bilancio, 2 vittorie per l’attuale giallorosso cui dobbiamo aggiungere 1 segno X. Curioso l’alternarsi di affermazioni e pareggi per Gasperini. E stando a questa serie al Friuli dovrebbe terminare… in parità.

S’avverasse quanto appena scritto si tratterebbe del primo punto di Runjaic contro la Maggica. Perché i 3 precedenti in Serie A sono terminati tutti con la vittoria del club capitolino. Altra curiosità: sulla panchina avversaria Runjaic ha incrociato Ivan Juric, Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini.

Molti di più i faccia a faccia in campionato fra i friulani e l’allenatore di Grugliasco, 32. La contabilità racconta di 17 vittorie per le squadre di Gasperini (fra Genoa, Atalanta, Roma), 12 pareggi (fra cui l’1-1 nel corso dell’esperienza a Palermo), 3 stop. L’attuale coach della Roma è in serie OK contro i bianconeri dal girone di ritorno del 2017-2018, 2-0 con gli orobici. Da allora ecco 10 affermazioni e 6 match terminati in parità.

PS: Gasperini conta 149 segni X in Serie A… ma quest’anno ne ha totalizzato soltanto 1, lo scorso fine settimana ospitando il Milan. Due nel giro di otto giorni sarebbero un record!

TUTTI I PRECEDENTI FRA RUNJAIC E GASPERINI IN CAMPIONATO

0 vittorie Runjaic

1 pareggio

2 vittorie Gasperini

1 gol fatto squadre Runjaic

4 gol fatti squadre Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI FRA RUNJAIC E LA ROMA IN CAMPIONATO

0 vittorie Runjaic

0 pareggi

3 vittorie Roma

1 gol fatto dalle squadre di Runjaic

7 gol fatti dalla Roma

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E L’UDINESE IN CAMPIONATO

17 vittorie Gasperini

12 pareggi

3 vittorie Udinese

68 gol fatti dalle squadre di Gasperini

38 gol fatti dall’Udinese