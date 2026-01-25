Roma, Gasperini: "Milan con velocità e tanta qualità, continuiamo il nostro percorso"

Al termine della sfida tra Roma e Milan, terminata 1-1, è intervenuto Gian Piero Gasperini ai microfoni di DAZN per analizzare il match: "Erano usciti entrambi i rigoristi, Malen e Dybala, e avevamo indicato Cristante. Poi Pellegrini è rigorista e ha tirato molto bene. Quando il Milan va in vantaggio, è sempre difficile poi recuperare anche per la qualità dei giocatori che mette in campo. Però una sconfitta sarebbe stata una beffa, perché se fossimo andati in vantaggio noi avremmo avuto tante opportunità di vincere".

Più alternative in attacco: si può fare altro?

"Malen va benissimo in quel ruolo in attacco. Giocando acquisirà sempre più tenuta e ha messo una prestazione importante contro una difesa molto bassa come quella del Milan. Ha avuto una grande occasione, è mancata di poco: abbiamo fatto un grande acquisto. Mi aspettavo under 25 e andiamo ora sugli under 20, avremo una primavera fortissima: Continuiamo il nostro percorso, il Milan è la seconda formazione del campionato e ne usciamo davvero forti".

Anche in difesa c'è un gran miglioramento.

"Il Milan ha dei velocisti come Leao, Pulisic, Nkunku. La squadra è sempre pericolosa, anche quando pensi di dominarla. Tante partite il Milan sembrava sull'orlo di perderle e poi l'ha vinta. Oggi abbiamo lavorato con grande applicazione in difesa".

Ghilardi promosso questa sera?

"Ha fatto una buona partita contro lo Stoccarda in Europa League e anche stasera. Lui è cresciuto molto da inizio campionato, alternava buone prestazioni a decisioni che aprivano il campo. Con i ragazzi giovani è così: quando passano 4-5 mesi l'evoluzione è importante".