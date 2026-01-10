Roma, Gasperini non parla di mercato. Ma il saldo degli ultimi 5 anni è -650

Gasperini, ogni estate e inverno con il mercato aperto, dà dei grattacapi. Che siano direttori sportivi o giornalisti, come successo ieri in conferenza stampa. “Sul mercato, allora: lei mi ha mai sentito parlare di mercato? Mi avete mai sentito parlare di Raspadori? C’è qualcuno qui che ha mai parlato di mercato con me? Al telefono, tramite messaggi, privatamente? C’è qualcuno che quest’estate o quest’inverno mi ha sentito parlare di attaccanti, a luglio o agosto? Qualcuno di voi mi ha mai sentito parlare di mercato? Voi siete bravissimi, informatissimi, io vi leggo, siete fantastici e fate benissimo il vostro mestiere. Però non da me".

Detto che effettivamente Roma è un po' differente, come piazza, da Bergamo, dall'altro lato è evidente che ci siano delle frizioni. Non tanto con chi pone le domande, ma chi dovrebbe rispondere alle richieste di Gasperini. Dai Friedkin, con il faccia a faccia dei giorni scorsi. Oppure con il ds Massara, che rimane in mezzo al budget dato dalla proprietà e da quanto chiede il proprio tecnico.

Poi c'è un'altra realtà: Gasperini è passato da una proprietà con tantissimi soldi - anche grazie al suo lavoro - a un'altra che ha messo circa 650 milioni in 5 anni. E che non può permettersi, o forse non vuole, voli pindarici sul mercato. Poi magari li farà ugualmente, ma non di partenza. Ed è forse questo il problema e la bravura del Gasp finora: quello di fare le nozze con i fichi secchi. E con giocatori con stipendi altissimi (soprattutto Dybala e Pellegrini) che non rendono più come gli anni precedenti.