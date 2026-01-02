Roma, Gasperini: "Pellegrini out, Hermoso recuperato. Wesley da valutare"

Non solo mercato e toni amarcord, ovviamente. Alla vigilia di Atalanta-Roma, nel consueto appuntamento in conferenza stampa a Trigoria, Gian Piero Gasperini ha fatto il punto sulle condizioni della sua squadra, reduce da diversi problemi con l’influenza durante le festività: “Alcuni si sono ripresi, come Bailey e Pellegrini che però sono comunque infortunati, mentre Pisilli dovrebbe recuperare. Hermoso è recuperato, abbiamo da vedere Wesley che ha qualche acciacco.

È un vigilia movimentata - ha continuato l’allenatore giallorosso -, dovremo fare delle scelte, ma in prossimità della gara recupereremo tutti per giocare una partita così importante e sarà una motivazione importante”.

Nel corso dell’incontro con i cronisti, Gasperini è anche tornato sulle condizioni di Paulo Dybala e sulla possibilità di impiegarlo un po’ più lontano dal ruolo di prima punta visto nelle ultime uscite: "A me Dybala piace quando fa gol e quando fa fare gol, quindi deve stare avanti ed entrare in area di rigore. Con la sua tecnica e la sua conoscenza calcistica può darci una mano anche quando l'avversario è nella nostra metà campo, ma Dybala è importante in zona gol, tira i calci piazzati ed è decisivo in fase realizzativa".

La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.