Gasperini torna a Bergamo: "L'accoglienza di De Rossi a Roma? Bella, ma spero di non ripeterla"
“Quella di De Rossi è stata molto bella, spero di non ripeterla a fine partita”. Gian Piero Gasperini non immagina a Bergamo la stessa accoglienza che è stata riservata a Roma per l’ex capitano giallorosso, nell’ultimo incrocio con il Genoa poi vinto dai capitolini e DDR sotto la Curva ovviamente scuro in volto per il ko: “È stata bella e meritata, De Rossi è stato qualcosa di fantastico qui a Roma”.
Gasp e la sua ex tifoseria non sembrano “tipi” da abbracci così calorosi: “Per quanto mi riguarda, conoscendo me e i bergamaschi, sarà molto bello salutarsi, però poi dopo ognuno per sé. Senza prigionieri”.
