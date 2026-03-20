Roma, Gasperini: "Per forza è una beffa. Visto il meglio e il peggio di questa squadra"

Dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna che è valsa l'eliminazione dall'Europa League, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai canali ufficiali del club: "Sì - riporta Vocegiallorossa.it - per forza beffa, abbiamo fatto degli errori, peccato, abbiamo visto il meglio e il peggio di questa squadra, perché ha fatto delle cose bene per tutta la partita, ma con gravi errori che hanno poi condizionato il risultato".

Mister, questo è anche un anno di costruzione, per lei questa è una squadra su cui si deve ancora lavorare ed è normale che ci siano cali?

"Ma non lo so, per me va bene, un anno di costruzione, ma questo non significa che non si debba sempre essere ambiziosi e cercare di fare le cose bene subito. Va bene, abbiamo fatto un buon percorso, evidentemente non siamo abbastanza pronti per andare oltre nel momento decisivo, poi ci siamo, ma più che persi, abbiamo sicuramente pagato tante situazioni. Quella di questa sera c’è poco da dire, ho visto, come ho detto prima, il meglio e il peggio".

Come si riparte da questa delusione?

"Bisogna ripartire con la testa subito. Sì, bisogna assolutamente fare queste prossime nove partite al meglio, perché questa stagione che abbiamo fatto finora non merita di finire male e non finirà male".