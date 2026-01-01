La Roma è fuori dall'Europa League. La delusione de Il Romanista: "Fine dei giochi"

"Fine dei giochi" titola oggi al centro della prima pagina Il Romanista, profondamente deluso per l'eliminazione dei giallorossi agli ottavi di Europa League per mano del Bologna: "Roma-Bologna 3-4. È finita: siamo fuori dall'Europa League - si legge -. Andiamo sotto due volte (0-1 e 1-3), recuperiamo ma veniamo puniti ai supplementari. Giochiamo sempre con gli stessi e senza cambi all'altezza. Si salva solo la coreografia della Sud. Abbiamo Gasperini ma non un progetto per lui".

Il tecnico giallorosso ha offerto questa analisi nella conferenza stampa di ieri: "I fischi sono dettati dall'eliminazione, è così. Non sono per la prestazione, anche se la gara è stata condizionata da errori grossolani dato che per il resto la squadra ha fatto vedere anche il meglio di sé. Poi il risultato determina tutto. Sono soddisfatto di quanto fatto inizialmente, poi su una mezza trattenuta abbiamo preso gol da Rowe. La prestazione è stata però di livello, è stata una gara molto simile a quella di campionato anche se lì avevamo Soulé e Ferguson. La prestazione è stata buona, ma rovinata dal risultato. Si deve assolutamente riportare l'attenzione al campionato. Questa squadra ha fatto un percorso positivo fino a questa settimana: all'andata avevamo fatto un buon risultato, oggi invece siamo stato superiori in tanti aspetti ma abbiamo buttato via la gara. Loro ne hanno approfittato ed è giusto così. Il percorso fatto in questi mesi merita di essere finito al meglio".