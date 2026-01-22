Roma, Gasperini: "Pisilli può ampliare il livello della rosa, in attacco manca qualcosa"

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Europa League contro lo Stoccarda vinto col punteggio di 2-0.

Pisilli può aumentare il livello della rosa?

"Indubbiamente, ha già dimostrato il suo valore spesso. Credo che sia cresciuto molto e stasera ha fatto una prestazione al di là dei gol. E' tra quelli che possono ampliare molto bene la rosa della Roma".

Ricorda Tardelli?

"Tardelli anche fisicamente era un giocatore simile. Calcia anche benissimo, sicuramente è un bel valore".

Che valutazioni ha fatto per i cambi nella formazione iniziale?

"Ho la fortuna di vedere gli allenamenti e la crescita non solo di Pisilli, ma anche di Ghilardi che ha fatto un'ottima partita e Zurkowski che ha fatto un bello spezzone. Devo testare anche non ha giocato l'ultima ed è venuta fuori una partita per noi perfetta. Abbiamo tenuto tutti in considerazione e la partita valeva molto per la classifica. Test veramente probante".

Dove può arrivare questa Roma, che vince tanto?

"Coi 3 punti è importante la vittoria, è un risultato che cerchiamo sempre indipendentemente dall'avversario. In campionato e in coppa abbiamo fatto indubbiamente bene, ci sono mancati dei risultati con le prime ma ci siamo andati vicini e ci stiamo avvicinando. Se ci riuscissimo, ci sentiremmo anche più forti".

Che prospettive dà questo attacco?

"Siamo ancora in emergenza, stasera abbiamo finito con Rensch attaccante di destra e spesso si deve adattare Pellegrini. Sono arrivati due pezzi entrambi nello stesso ruolo, Malen ha già dimostrato di valere mente Vaz è un ragazzo di prospettiva. Non è facile operare a gennaio, ma davanti le squadre con cui competiamo sono tutte molto attrezzate e qualitative".