Roma, Gasperini: "Soddisfatto della prestazione. Mercato? È un'opportunità"

Live TMW Roma, Gasperini:

23:09 Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus.

Si aspetta qualcosa dal mercato?

"Non so se arriva qualcosa dal mercato, però il mercato è un'opportunità. Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra. Sono soddisfatto della prestazione fatta, sta giocando con uno spirito encomiabile. Ma avendo perso con Juve, Inter e Napoli ci manca uno scalino. È già abbastanza vicina ma siamo in una piazza e società importante, dobbiamo ambire a migliorarci. Spero che il mercato ci possa aiutare, ma non è facile".

Su Ferguson?

"Anche nel ruolo da centravanti scelgo sempre Dybala. Tra Ferguson e Dybala tutta la vita Dybala. Se il centravanti è questo scelgo Dybala".

Su Ziolkowski?

"Sorpresa no, abbiamo perso NDicka e Hermoso, due colonne su tre. Ha fatto un’ottima gara, è un ragazzo di prospettiva. Non era facile giocare contro gli attaccanti della Juventus, si è comportato bene al netto di qualche errore che può fare chiunque. Ma è un ragazzo di ottima prospettiva".

Come ha visto la Juve?

"È una squadra importante che vale le prime. Loro hanno un grande potenziale e ultimamente è cresciuta sotto tutti gli aspetti. La Juve ha tutte le potenzialità per giocare contro Inter e Napoli".

Fate fatica a ribaltare il risultato?

"La Roma ha 30 punti quindi qualcosa di buono ha fatto. Siamo quarti davanti alla Juventus dopo 16 giornate. Abbiamo le potenzialità per migliorare ancora".