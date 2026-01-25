Roma, Gasperini torna a sorridere. Massara: "Sì, è felice. Ma non solo per Malen"

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di DAZN prima della sfida al Milan ha commentato anche la ritrovata felicità che in tanti hanno notato in Gasperini, dopo i recenti acquisti in attacco da parte del club giallorosso.

Abbiamo visto, contro il Torino, Gasperini felice come un bambino. Gli screzi sono finiti o non ci sono mai stati?

"No, eravamo tutti felici a Torino, non solo perché sono arrivate risposte importanti dai nuovi arrivi, in particolare da Malen, ma in generale da tutta la squadra è arrivata una partita di livello e questo ci ha dato molta soddisfazione. Da parte nostra l’unica cosa che dobbiamo fare è lavorare per cercare di mettere l’allenatore e la rosa nelle migliori condizioni possibili per rendere al meglio. Abbiamo un unico obiettivo, far crescere questa squadra, e penso che siamo sulla buona strada".

Se ho visto Gasperini felice?

"Sì, sì, molto felice, ma come ho detto prima adesso siamo già di nuovo proiettati su questa gara che si preannuncia bellissima e non vediamo l’ora di giocarla questa sera".