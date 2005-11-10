Roma, Gollini: "Alla fine la ruota gira. Io sono lì, tutti i giorni a martellare"

Pierluigi Gollini, portiere titolare della giornata per la Roma, ha parlato in conferenza stampa al termine dello 0-0 contro il Como. Diretta testuale a cura di TMW.

Come giudichi la tua partita? Allertato un po' all'ultimo per l'infortunio di Svilar...

"Da parte mia ci si allena sempre per queste cose. Sono molto contento di essere riuscito ad aiutare la squadra e abbiamo dimostrato tanto carattere. Non era facile, sono molto contento di far parte di questa squadra. Abbiamo una striscia di partite molto importante, speriamo di toglierci tante soddisfazioni e di far felici i tifosi".

Come ti sei preparato?

"Gli anni passano e con i portieri forti ci sta rimanere in panchina. È una questione di approccio, dipende da come affronti la settimana. Ho pensato fin da subito che avrei potuto giocare, prima che Svilar si infortunasse. Non è facile sostituire un portiere così forte, che ha dimostrato tantissime cose. Tutti i giorni a martellare però, alla fine la ruota gira".

In uscita bassa impressionante. C'è qualcosa che hai preso

"Io nella mia carriera ho cercato di imaoprare da tutti. Da Manchester con De Gea e da chiunque, ho sempre provato a rubare qualcosa. Allenarmi con Svilar tutti i giorni alza il livello, cerchiamo di spingerci a vicenda. Lui non ne ha bisogno, ha una grandissima mentalità, ma quando i due portieri si allenano bene è normale alzare il livello. Chi non gioca, trovare condizione è difficile, dipende da come ci si allena. A Roma sicuramente si lavora tanto, anche i portieri".