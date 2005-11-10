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Manchester United-Roma, le probabili formazioni: torna Mancini, dubbio sulla trequarti

Paolo Lora Lamia
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Paolo Lora Lamia
Oggi alle 06:12Probabili formazioni
03.11.2026 06:12Probabili formazioni
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Carrick e Gasperini si affrontano nella 4^ giornata della League Phase di Champions: di seguito i due possibili schieramenti.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Tornano le emozioni della Champions League, con Manchester United-Roma tra le partite in programma oggi e valide per la 4^ giornata della League Phase. In campo due squadre agli antipodi: da una parte i Red Devils sempre più in crisi, dall’altra i giallorossi in gran forma. Appuntamento alle ore 21.00 all’Old Trafford di Manchester, dirige la sfida il Sig. Jesus Gil Manzano.

Come arriva il Manchester United

Michael Carrick non ha alternative: deve vincere per dare una svolta alla stagione e possibilmente farlo attraverso una prestazione convincente. Per provare a riuscirci, dovrebbe presentare un 4-2-3-1 un po’ diverso negli uomini rispetto a quello visto dal primo minuto in Premier contro il Chelsea. Davanti a Lammens, saranno Mazraoui e Dalot i terzini di una difesa che al centro avrà il tandem Maguire-De Ligt. In mezzo al campo largo a Baleba e Santos, con Bruno Fernandes qualche metro più avanti. Tra le linee insieme al portoghese ecco Mount e Tielemans, a formare un trio alle spalle di Mbeumo.

Come arriva la Roma

Lanciatissima la formazione di Gian Piero Gasperini, reduce da 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 partite tra campionato e Champions League. Il tecnico, per chiudere questo tour de force che precede la sosta per le Nazionali di novembre, darà continuità al suo ormai consolidato 3-4-2-1 ma cambiando come al solito qualche elemento. Tra i pali Gollini, mentre in difesa ritrova un posto da titolare Mancini insieme a Ndicka e Hermoso. Confermata la linea mediana, con Molina e Wesley ai lati di Cristante e De Roon. Tra le linee Soulé e Mora, con l’ex Porto in ballottaggio con Pisilli. In avanti l’inamovibile Malen.

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