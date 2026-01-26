Roma, idea Ruggeri: può tornare da Gasperini, nodo formula. Tsimikas verso il Liverpool

La Roma strappa un punto al Milan nello scontro d'alta quota andato in scena ieri sera all'Olimpico ed ora si tuffa negli ultimi giorni di mercato, dal quale possono arrivare nuovi rinforzi. Gian Piero Gasperini potrebbe ricevere un'ulteriore mano dal club soprattutto per veder rinforzati gli esterni, dove ci sono diversi giocatori nel mirino.

Appurato l'apprezzamento per Niccolò Fortini, per il quale però la Fiorentina al momento ha fatto muro, i giallorossi potrebbero intanto veder partire Kostas Tsimikas, di rientro al Liverpool.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla anche dell'idea Matteo Ruggeri, che la scorsa estate ha lasciato l'Atalanta per accasarsi all'Atletico Madrid. Il giocatore ritroverebbe in giallorosso il suo ex allenatore Gasperini, ma secondo il quotidiano il nodo per l'affare resta quello legato alla formula per convincere il club iberico. La Roma infatti club chiede il prestito con diritto di riscatto, ma a Madrid esigono l’obbligo e devono trovare prima un sostituto. Per quanto riguarda gli esterni d'attacco invece resta viva la pista-Carrasco, in uscita dall'Al Shabab.

Ieri il ds Massara ha dichiarato a DAZN: "Tsimikas al Liverpool, Fortini e Carrasco? Sono situazioni in evoluzione. Vediamo nei prossimi giorni, anche Carrasco è un giocatore molto forte. Non è mai facile farlo a gennaio, aspettiamo l'ultima settimana per capire se si può rinforzare l'organico che, comunque, è molto forte".