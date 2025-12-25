Roma, il punto sui contratti in scadenza: Celik tratta, enigma Pellegrini, Dybala in bilico, El Shaarawy verso l’addio

Tra pochi giorni aprirà ufficialmente la finestra di calciomercato invernale e, come da regolamento, i calciatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno potranno iniziare a muoversi liberamente, trovando accordi a parametro zero per la stagione successiva. In casa Roma, il tema dei rinnovi è più che mai centrale e presenta diversi nodi ancora da sciogliere. Sono quattro i giocatori con il futuro in bilico: Zeki Celik, Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy.

La situazione più chiara da decifrare è quella legata a Zeki Celik. Nelle ultime settimane, il club giallorosso ha avviato i primi contatti per il prolungamento, riconoscendo al turco un ruolo ormai centrale nel progetto tecnico. L’exploit dell’ultimo anno, in cui si è dimostrato affidabile sia da braccetto difensivo sia da esterno a tutta fascia, lo ha reso un elemento importante per Gian Piero Gasperini. Al momento, però, c’è una distanza economica tra le parti: la volontà comune di continuare insieme c’è, ma servirà tempo per arrivare alla fumata bianca. Nel frattempo, non mancano i club interessati che osservano con attenzione l’evolversi della trattativa.

Più complessa è la situazione di Lorenzo Pellegrini. In estate, il numero 7 sembrava vicino all’addio, ma alla fine è rimasto a Roma e si sta giocando le sue chance. Gasperini lo considera oggi una pedina importante, come dimostra il suo minutaggio stagionale, e ciò potrebbe essere un fattore decisivo per riaprire il discorso rinnovo. Resta però lo scoglio dell’ingaggio: circa 6 milioni netti a stagione, una cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza. Non è escluso un rinnovo in extremis, ma solo a condizioni economiche nettamente più basse rispetto a quelle correnti.

Discorso simile per Paulo Dybala. La Joya vorrebbe restare e si è detta disponibile a spalmare l’attuale ingaggio da 8 milioni su più anni. A frenare la Roma, però, c’è soprattutto l’aspetto legato all’integrità fisica: il club vuole valutare l’effettivo utilizzo dell’argentino da qui a fine stagione prima di esporsi. Intanto, con il passare dei mesi, cresce l’interesse del Boca Juniors, che sogna il colpo a parametro zero.

Appare invece in salita il rinnovo di Stephan El Shaarawy. Con uno stipendio da 2,5 milioni di euro e nessuna trattativa avviata, la sensazione è che la sua seconda esperienza in giallorosso sia ormai ai titoli di coda.

La Roma riflette, consapevole che le prossime settimane saranno decisive per delineare il futuro della rosa e che non sono ammessi ulteriori errori di valutazione.