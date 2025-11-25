Roma, in Francia rilanciano il nome di Embolo per l'attacco. Ma per ora zero contatti

Torna d’attualità una vecchia pista di mercato per la Roma. Come riportato da L’Equipe, i giallorossi hanno riacceso i riflettori su Breel Embolo, attaccante svizzero classe ’97 del Rennes, già seguito nella scorsa estate. Il profilo dell’ex Monaco continua a intrigare la dirigenza romanista, alla ricerca di un rinforzo offensivo capace di aggiungere fisicità, profondità e versatilità al reparto avanzato di Gian Piero Gasperini.

Al momento, però, non ci sono ancora stati contatti ufficiali tra i due club. La situazione rimane in stand-by, anche perché resta da capire quale sia l’effettiva volontà del Rennes: il club francese, infatti, non ha ancora deciso se aprire alla cessione del giocatore, che in Ligue 1 ha alternato lampi di qualità a qualche problema fisico. La Roma segue la situazione con interesse, consapevole che il suo nome potrebbe tornare concreto soprattutto se dovessero crearsi i margini per un’operazione sostenibile dal punto di vista economico.

Per ora, dunque, solo di segnali. Ma l’idea Embolo potrebbe non essere mai davvero tramontata a Trigoria: nelle prossime settimane potrebbe trasformarsi in un tema più caldo, specie se il Rennes dovesse mostrare apertura.