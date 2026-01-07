Roma in pressing su Raspadori. Oggi Massara ha incontrato gli agenti dell'attaccante

Giornata importante quella di oggi in casa Roma, con il tecnico Gian Piero Gasperini che ha incontrato Ryan Friedkin per un punto sulle tante trattative di mercato aperte, sia in entrata che in uscita.

Al summit non era presente il direttore sportivo Frederic Massara, fatto questo che ha creato qualche punto interrogativo in merito al peso specifico dell'uomo mercato nelle decisioni strategiche del club. La sua assenza però era più che giustificata, secondo quanto raccontato da Sky Sport.

Massara infatti proprio nei momenti in cui Gasperini incontrava il vicepresidente della Roma stava avendo una riunione con gli agenti di Giacomo Raspadori, obiettivo numero uno per l'attacco giallorosso. Un summit avvenuto di persona, dopo i contatti telefonici dei giorni scorsi, in cui si è cercato di fare ulteriori passi avanti nella trattativa per l'attaccante di proprietà dell'Atletico Madrid. L'obiettivo è quella di chiudere, in un senso o nell'altro, nel giro di pochissimi giorni come confermato dallo stesso ds: "Per quanto riguarda Raspadori ci sono delle discussioni in corso, sia con l'Atletico Madrid che col giocatore e i suoi agenti: è una situazione in evoluzione. Sapevamo che queste sarebbero state le tempistiche, dovrebbe svilupparsi comunque in tempi molto brevi in un senso o nell'altro".