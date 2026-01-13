Roma, inizia la Coppa Italia: attacco all’osso. E Gasp si prepara ad abbracciare Robinio Vaz

Oggi inizia il cammino della Roma in Coppa Italia. Questa sera alle 21:00, i giallorossi ospiteranno allo Stadio Olimpico il Torino di Marco Baroni per provare a strappare il biglietto per i quarti di finale. Oltre ai discorsi sulla qualificazione, però, c’è anche un trend negativo in questa competizione da dover ribaltare: negli ultimi nove anni, infatti, la squadra capitolina non è mai andata oltre i quarti di finale.

Alla vigilia, Gasperini ha ricordato pubblicamente come la possibilità di giocare un’eventuale finale tra le mura amiche sia una grande opportunità e, per questa ragione, bisogna iniziare il cammino col piede giusto, battendo il Torino. Per farlo, però, il tecnico dovrà fare ancora i conti con diverse assenze. Se da una parte Marco Baroni schiererà la miglior formazione possibile, dall’altra Gasp non ha molte possibilità di scelta in alcune zone del campo. In particolare, l’attacco è ridotto all’osso: a disposizione ci sono soltanto Soulé, Dybala ed El Shaarawy, oltre al rientrante Bailey e al giovanissimo Arena. In difesa, c’è da sostituire lo squalificato Mancini e non è da escludere la possibilità di rivedere nel terzetto arretrato Celik, nonostante il ritorno di Ndicka dalla Coppa d’Africa. In mediana, infine, si va verso un turno di riposo per Koné con conseguente conferma per Pisilli al fianco di Cristante.

Dal fronte mercato, invece, qualcosa sta andando finalmente per il verso giusto. La Roma si prepara ad abbracciare il suo primo acquisto: si tratta di Robinio Vaz, attaccante classe 2007 di proprietà dell’Olympique Marsiglia. Dopo giorni di trattative, il direttore sportivo Frederic Massara è riuscito a battere la folta concorrenza e a trovare l’accordo definitivo con il club francese per il talento di Mantes-la-Jolie. Adesso, non resta che limare gli ultimi dettagli con il calciatore e organizzare il viaggio nella Capitale, poi Gasperini avrà finalmente il primo rinforzo in attacco.